Понедельник, 5 сентября, 2022
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Во вторник в Октябрьском городке будут отключать холодную воду

Изображение от wirestock на Freepik

Холодную воду будут отключать во вторник, 6 сентября, в Октябрьском городке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Причина – ремонт на водопроводе. Сотрудники «Водоканала» отключат воду в 09.30 и включат к 17.00.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Октябрьский городок, дома с 10 по 28 (чётная сторона), дома с 7 по 27 (нечётная сторона).

Для местных жителей, как отметили в мэрии, будет организован подвоз технической воды. Адрес: улица Октябрьский городок, дом 8 (10.30 – 16.00).

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