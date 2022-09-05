Во вторник в Октябрьском городке будут отключать холодную воду

Холодную воду будут отключать во вторник, 6 сентября, в Октябрьском городке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Причина – ремонт на водопроводе. Сотрудники «Водоканала» отключат воду в 09.30 и включат к 17.00.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Октябрьский городок, дома с 10 по 28 (чётная сторона), дома с 7 по 27 (нечётная сторона).

Для местных жителей, как отметили в мэрии, будет организован подвоз технической воды. Адрес: улица Октябрьский городок, дом 8 (10.30 – 16.00).