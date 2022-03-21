Во вторник в Канищеве отключат холодную воду на трёх улицах

Во вторник, 22 марта, в Рязани запланировано отключение холодной воды. Под отключение попадут три улицы микрорайона Канищево, уточнили в мэрии.

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Причина отсутствия ХВС – ремонтные работы на водопроводе. Их проведут специалисты МП «Водоканал Рязани».

До 17.00 без воды останутся жители следующих адресов:

улица Бирюзова, дом 6, дом 7, дом 8, дом 9/23;

улица Интернациональная, дом 7, дом 7а, дом 8/29;

улица Станкозаводская, дом 25, дом 27;

До 18.00 по следующим адресам: