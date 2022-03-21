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Понедельник, 21 марта, 2022

Во вторник в Канищеве отключат холодную воду на трёх улицах

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Во вторник в Канищеве отключат холодную воду на трёх улицах

7info7

Во вторник, 22 марта, в Рязани запланировано отключение холодной воды. Под отключение попадут три улицы микрорайона Канищево, уточнили в мэрии.

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Причина отсутствия ХВС – ремонтные работы на водопроводе. Их проведут специалисты МП «Водоканал Рязани».

До 17.00 без воды останутся жители следующих адресов:

  • улица Бирюзова, дом 6, дом 7, дом 8, дом 9/23;
  • улица Интернациональная, дом 7, дом 7а, дом 8/29;
  • улица Станкозаводская, дом 25, дом 27;

До 18.00 по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дом 23 корп. 1, дом 23, дом 24 корпус 1, дом 24 корпус 2, дом 24, дом 25, дом 25а (школа №66).

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