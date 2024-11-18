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Во вторник на пяти рязанских улицах не будет холодной воды

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Валерия Мединская
Изображение от wirestock на Freepik

Холодное водоснабжение во вторник, 19 ноября, приостановят на пяти рязанских улицах. Об этом жителей информирует пресс-служба мэрии.

Причина отключения — проведение ремонтных работ. С 9:00 до 13:00 воды не будет по следующим адресам: улица Грибоедова, дома 18 и 20; улицв Есенина, дома 9, 22; улица Затинная, дома 5, 7, 9, 11, 24, 24а, 26 корп.1.

С 9:30 до 17:00 холодного водоснабжения не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома 38б (школа №59), 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40а (детский сад №150); улица Новоселов, дома 17 корп. 1 (школа №72), 17 корп. 1 (ЦДТ «Стрекоза»), 17 корп. 2, 17а (детский сад №131).

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