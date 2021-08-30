Во вторник без электричества останутся более двадцати рязанских улиц

Во вторник, 31 августа, в Рязани произойдёт массовое отключение электроэнергии. Причина – работы на воздушной линии, сообщает мэрия.

Электричество отключат в 10.00 и дадут в 16.00. Речь идёт о следующих адресах:

посёлок Недостоево:

улица Новостройка,

улица Призаводская,

улица Садовая,

улица Школьная;

посёлок Семчино:

улица Советская,

улица Школьная,

улица Колхозная,

улица Свободы;

посёлок Канищево:

улица Дачная,

улица Луговая,

улица Советская,

улица Хрюкина,

улица Колхозная,

улица Ленпоселок,

улица 1 Мая,

улица Преображенская,

улица Вишневый переулок,

улица Новая.

Также в администрации отметили, что электроэнергию отключат на улицах Семчин Лоск, Трехреченская, Озерный проезд, 1-й Озерный переулок, 2-й Озерный переулок, 3-й Озерный переулок, 4-й Озерный переулок, 5-й Озерный переулок.