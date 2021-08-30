Во вторник без электричества останутся более двадцати рязанских улиц

Во вторник, 31 августа, в Рязани произойдёт массовое отключение электроэнергии. Причина – работы на воздушной линии, сообщает мэрия.
Электричество отключат в 10.00 и дадут в 16.00. Речь идёт о следующих адресах:
посёлок Недостоево:
- улица Новостройка,
- улица Призаводская,
- улица Садовая,
- улица Школьная;
посёлок Семчино:
- улица Советская,
- улица Школьная,
- улица Колхозная,
- улица Свободы;
посёлок Канищево:
- улица Дачная,
- улица Луговая,
- улица Советская,
- улица Хрюкина,
- улица Колхозная,
- улица Ленпоселок,
- улица 1 Мая,
- улица Преображенская,
- улица Вишневый переулок,
- улица Новая.
Также в администрации отметили, что электроэнергию отключат на улицах Семчин Лоск, Трехреченская, Озерный проезд, 1-й Озерный переулок, 2-й Озерный переулок, 3-й Озерный переулок, 4-й Озерный переулок, 5-й Озерный переулок.