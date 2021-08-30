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Понедельник, 30 августа, 2021
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Во вторник без электричества останутся более двадцати рязанских улиц

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Во вторник без электричества останутся более двадцати рязанских улиц

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Во вторник, 31 августа, в Рязани произойдёт массовое отключение электроэнергии. Причина – работы на воздушной линии, сообщает мэрия.

Электричество отключат в 10.00 и дадут в 16.00. Речь идёт о следующих адресах:

посёлок Недостоево:

  • улица Новостройка,
  • улица Призаводская,
  • улица Садовая,
  • улица Школьная;

посёлок Семчино:

  • улица Советская,
  • улица Школьная,
  • улица Колхозная,
  • улица Свободы;

посёлок Канищево:

  • улица Дачная,
  • улица Луговая,
  • улица Советская,
  • улица Хрюкина,
  • улица Колхозная,
  • улица Ленпоселок,
  • улица 1 Мая,
  • улица Преображенская,
  • улица Вишневый переулок,
  • улица Новая.

Также в администрации отметили, что электроэнергию отключат на улицах Семчин Лоск, Трехреченская, Озерный проезд, 1-й Озерный переулок, 2-й Озерный переулок, 3-й Озерный переулок, 4-й Озерный переулок, 5-й Озерный переулок.

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