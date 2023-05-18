Во всех школах Рязани, где планировался капремонт, работы уже начаты

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты рассмотрели информацию о ходе проведения капитального ремонта школ. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

В 2023 году капремонт проводится в школах № 1, 8, 15, 37, 41, 52, 70. Как было сказано, в настоящее время на всех объектах работы начаты — проводятся те из них, которые не оказывают влияния на образовательный процесс.

Основные виды работ запланированы на летний период в отсутствие учащихся в школах. Помимо непосредственно ремонта, запланирована закупка современного высокотехнологичного оборудования и средств обучения для оснащения учебных кабинетов, а также благоустройство территорий школ и усиление антитеррористических мер.

Предусмотрены работы по модернизации систем видеонаблюдения, ремонт ограждений территорий и наружного освещения, установка автоматических ворот и домофонов, асфальтирование и благоустройство территорий объектов капитального ремонта.