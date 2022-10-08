Во всех общеобразовательных учреждениях Рязани действуют волонтёрские отряды

7 октября в администрации города состоялось заседание антинаркотической комиссии Рязани. Представители профильных ведомств и учреждений города и региона рассказали об организованном взаимодействии, о принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

На заседании был рассмотрен доклад о наркоситуации в Рязанской области за 9 месяцев 2022 года, в котором отражены итоги совместной работы органов власти, правоохранительных структур и общественных организаций.

Ещё одним немаловажным направлением работы по борьбе с наркоманией является трудовая адаптация граждан, прошедших курсы лечения и реабилитации от зависимости. Так, специалисты Центра занятости населения Рязанской области за 9 месяцев провели 3 выездные консультации в негосударственные реабилитационные центры по вопросу оказания содействия в поиске работы и повышения мотивации к труду.

В числе важнейших задач на заседании обозначили усиление профилактической работы с молодёжью в школах, ссузах, вузах и учреждениях дополнительного образования. В городе Рязани этим направлением волонтёрской деятельности активно занимается Центр профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор».

Во всех общеобразовательных учреждениях действуют волонтёрские отряды. Основными направлениями их деятельности являются профилактика наркомании, табакокурения и пропаганда здорового образа жизни. Всего в подобных мероприятиях принимают участие более 350 волонтёров.

Волонтёры реализуют эффективные профилактические мероприятия для детей и молодёжи. Среди них: профилактические тренинги и деловые игры для учащихся, различные мероприятия в рамках антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!», проект «Волонтёрские игры».

Продолжается ставшая уже традиционной акция «Чистые стены», направленная на ликвидацию рекламы наркотиков со стен зданий и формирование активного неприятия наркопотребления. В рамках акции антинаркотической направленности во всех четырёх районах города закрашено более 150 надписей.

Кроме того, в областном центре реализуется проект «Антинаркотическая школа волонтёров». Ежегодно обучение проходят более 80 человек. Всего за период реализации проекта навыкам организации профилактической работы обучено около 550 волонтёров.

В ходе заседания по всем рассматриваемым вопросам комиссия вынесла рекомендательные решения руководителям структурных подразделений и всем заинтересованным сторонам.

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