Во время празднования Дня знаний с территорий рязанских школ уберут посторонний транспорт

10 августа в администрации Рязани состоялось заседание антитеррористической комиссии. Его провела руководитель администрации Елена Сорокина, участие в обсуждении приняли председатель Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова, представители силовых структур и подразделений мэрии.

Главной темой стало обеспечение антитеррористической запрещённости в учебных заведениях Рязани при проведении торжеств в честь Дня знаний. 1 сентября участие и линейках примут более 160 тысяч учащихся.

По информации начальника управления образования Екатерины Прониной, во всех образовательных учреждениях установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции, системы прямой связи с подразделениями пожарной охраны, речевые системы оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, для повышения безопасности объектов образования до их руководителей доведены информационные письма, приказы по усилению охранно-пропускного режима.

Во время проведения торжественных мероприятий на территориях школ исключат нахождение строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не имеющих отношение к подготовке празднков. Также с территорий школ уберут весь автотранспорт.

Во время проведения мероприятий организуется дежурство ответственных лиц. Так, управлением МВД России по Рязанской области осуществляется комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности, а также по антитеррористической укрепленности учреждений образовательной сферы. Накануне 1 сентября силовыми структурами запланирована проверка учебных заведений на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос о противодействии идеологии терроризма в городе Рязани на объектах культуры. В целях укрепления и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений управлением культуры и подведомственными учреждениями проводятся тематические мероприятия. В них принимают участие молодежь и учащиеся школ города, национально-культурные организации, а также самодеятельные артисты национальных общин города.

По всем рассматриваемым вопросам комиссия вынесла решения структурным подразделениям администрации Рязани и заинтересованным организациям.