Во время похорон прокуроров в России им будут отдавать почести

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, предусматривающую отдание почестей во время похорон прокуроров, например воинский салют, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Законопроект наделяет Генеральную прокуратуру полномочиями по определению порядка отдания почестей при погребении прокуроров. Сегодня законом предусмотрено, что погребение прокуроров, погибших в связи с исполнением служебных обязанностей, осуществляется за государственный счет», — сказал Груздев.

Подготовленная инициатива распространяет данную норму также на погребение прокуроров, прослуживших более 20 лет и ушедших на пенсию. При этом предусматривается, что при погребении будут отдаваться почести.

По словам Груздева, это предложение продиктовано особым статусом прокуроров, важностью выполняемых ими задач по укреплению законности и правопорядка, защите охраняемых законом интересов общества и государства.