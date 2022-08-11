Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела бывшего мэра города

Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, в разные периоды времени, когда обвиняемый состоял в должности директора Государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление администрации края», последний получал взятки в виде денег от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, осуществляющими на территории Приморского края предпринимательскую деятельность в сфере строительства.

Фигурант получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6,9 млн. рублей. Взятки передавались за совершение в пользу представляемых знакомым организаций действий, обеспечивающих со стороны фигуранта беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также действий, связанных с обеспечением победы организаций на электронных аукционах.

Кроме того, в период времени с декабря 2018 по февраль 2021 года фигурант, будучи мэром города Владивостока, получал взятки в виде денег от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ «Некрополь» за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 31,2 млн. рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.