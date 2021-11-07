Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажиром-дебоширом

Накануне в одном из автобусов во Владивостоке произошла потасовка с участием водителя и недовольного пассажира, сообщает РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

По предварительной версии, между двумя мужчинами началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Водитель требовал, чтобы пассажир «вышел вон» из-за агрессивного поведения.

«Ты что, командир автобуса, что ли?» – спросил он.

Пассажир начал оскорблять водителя, после чего подошел к нему сзади и ударил головой в область шеи. В ответ его оппонент развернулся, схватился за поручни и, раскачавшись, с прыжка ударил соперника ногами в живот, который упал на сидения.

Другие пассажиры автобуса молча наблюдали за конфликтом. Также водитель начал заламывать ногу поверженному, однако тогда участников потасовки разняли.

В мэрии пояснили, что несколько человек вели себя неподобающим образом в салоне автобуса: закидывали ноги на впереди стоящие кресла и приставали к другим людям.