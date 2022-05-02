Во Владимире мать заявила об «издевательском» отношении врача к ее сыну с отитом

Многодетная мать из Владимира пожаловалась на неуважительное отношение врач-ЛОР, который принимает в детской поликлинике №1, пишет Про Город.

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Женщина пояснила, что ее пятилетний сын жаловался на нестерпимую боль в ухе. В регистратуре ей пояснили, что медик принимает детей с острой болью без очереди.

Мама и сын приехали в поликлинику в девять утра и увидели у кабинета специалиста большую очередь. При этом доктор велел им занять очередь, чем неприятно удивил женщину.

Она периодически напоминала о себе врачу, который делал перерывы между приемом, однако тот ответил на вопрос матери: «Вы нас собираетесь до конца вашего приема в очереди держать?» одним словом: «Возможно». Семья посчитала такое отношение издевательским. Около полудня он объявил технический перерыв.

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На просьбы женины осмотреть ее плачущего сына врач ответил отказом. На угрозы, что она пойдет жаловаться, доктор ответил: «Идите жалуйтесь».

Сотрудница поликлиники, к которой обратилась семья, уточнила, что жалобы на медика идут постоянно. Матери посоветовали обратиться к ЛОРу в филиале на Нижней Дуброве. Там их приняли без очереди. Мальчику диагностировали острый отит. Ему выписали все необходимые для лечения медпрепараты.