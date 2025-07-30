Во «ВкусВилле» объяснили сбой в приложении и на сайте

В мобильном приложении и на сайте сети магазинов «ВкусВилл» произошёл внутренний технический сбой. Об этом сообщили в пресс-службе компании в комментарии NEWS.ru.

«У нас действительно произошёл внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку», — заявили в компании.

Представители «ВкусВилла» подчеркнули, что офлайн-магазины продолжают работать в штатном режиме. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению цифровых сервисов.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта», — добавили в пресс-службе.