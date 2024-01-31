Среда, 31 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Во дворе дома на улице Новосёлов в Рязани застряла скорая помощь

7info
spot_img

Автомобиль скорой помощи застрял в снегу во дворе дома № 42 по улице Новосёлов Рязани. Об инциденте сообщает группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

По информации пользовательницы соцсети, инцидент произошёл ночью 31 января. Машину пришлось выталкивать местным жителям.

Рязанка считает, что виновата в случившемся управляющая компания.

Вот, что написала пользовательница ВК:

«Прошу разместить крик отчаянья! Новосёлов дом 42 УК Вектор-плюс игнорируют просьбы жильцов. Не чистят снег. Ждем когда Жил. Инспекция и вышестоящие власти примут меры. 31.01.2024 г. В 00:30 во дворе дома застряла скорая! Вместо того, что бы ехать на вызов к тем, кто их ждет, они вынуждены копать снег! Позор просто жильцы толкали и женщины медсестры. Не пройти не проехать».

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах