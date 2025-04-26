«Внутри были бомба»: подруги рассказали о внезапной смерти екатеринбурженки в Таиланде

У погибшей на отдыхе в Таиланде 33-летней Дарьи Толстухиной из Екатеринбурга были проблемы с сердцем, о которых она не знала, рассказала E1.RU ее подруга.

За несколько дней до вылета на родину ей стало плохо, а 15 апреля она попала в больницу. Несколько дней спустя россиянку отключили от ИВЛ.

«Кома после остановки сердца случилась, из-за проблем, которые ранее не были диагностированы, она о них не знала», — заявила собеседница издания.

В последние дни Толстухина жаловалась, что у нее немеет рука, но к врачам она не обращалась.

«Даша не знала о болезни. Наша малышка отдыхала и не знала, что внутри нее уже запущена бомба замедленного действия и скоро нажмется спусковой крючок, который запустит необратимые последствия», — отметила другая подруга. Реклама

По данным портала, местные врачи отказывались помогать пациентке, пока ее лечение не будет оплачено. Близкие уверены, что это стоило ей жизни.

Официальная причина смерти туристки — кардиомиопатия.