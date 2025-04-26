«Внутри были бомба»: подруги рассказали о внезапной смерти екатеринбурженки в Таиланде

У погибшей на отдыхе в Таиланде 33-летней Дарьи Толстухиной из Екатеринбурга были проблемы с сердцем, о которых она не знала, рассказала E1.RU ее подруга.
За несколько дней до вылета на родину ей стало плохо, а 15 апреля она попала в больницу. Несколько дней спустя россиянку отключили от ИВЛ.
В последние дни Толстухина жаловалась, что у нее немеет рука, но к врачам она не обращалась.
По данным портала, местные врачи отказывались помогать пациентке, пока ее лечение не будет оплачено. Близкие уверены, что это стоило ей жизни.
Официальная причина смерти туристки — кардиомиопатия.