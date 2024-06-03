Внук Пугачёвой пошёл на крайние меры, чтобы получить деньги

Семья Аллы Пугачевой уже практически утратила связь с Россией, за исключением многочисленных объектов недвижимости, которые находятся в Москве и живописных местах области. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Перед отъездом из России Алла Пугачева передала свою недвижимость дочери и внукам. Например, любимую дачу в Истре она еще в 2014 году оформила на старшего внука Никиту Преснякова. В настоящее время Никита, проживающий в США, пытается продать этот дом, но пока не нашел покупателя, готового выложить почти 200 миллионов рублей за недвижимость.

Это не первая попытка продажи: ранее сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова уже пытался выручить крупную сумму за дом, расположенный на берегу водохранилища. Однако возникли проблемы с оплатой налогов, а также с обустройством новой жизни Никиты в США, из-за чего объект сняли с продажи.

Теперь дом снова выставлен на продажу, и судя по активности, владелец предпринимает все возможные меры, чтобы поскорее избавиться от имущества.

Дача расположена в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища, в 45 км от Москвы по Ленинградскому шоссе. Когда-то на этом участке стоял старый дом, который снесли, и на его месте построили коттедж площадью 760 квадратных метров. К участку также были присоединены соседние земли, и общая площадь составила 80 соток.

Строительство велось в нулевые годы, поэтому на сегодняшний день многое уже устарело. Тем не менее, качество материалов и отделки говорит о том, что в свое время Примадонна не экономила, что подтверждают фотографии на сайтах объявлений.

В 2023 году дом продавали через доверенное лицо за 225 миллионов рублей, чтобы Никита не возвращался в Россию. Но сделка не состоялась, и объявление исчезло с сайтов.

В начале мая 2024 года объект снова появился в интернете. Теперь агентство недвижимости продает его за 136 миллионов рублей. Не дождавшись откликов, Никита снизил цену до 125 миллионов рублей и начал продавать дом «от собственника».

Когда и это не помогло, было решено сдавать дом в аренду.

«Возможна аренда на длительный срок», — гласит объявление.

В настоящее время в доме в Солнечногорском районе Московской области живет помощница Пугачевой — повариха Елена, которая присматривает за недвижимостью в отсутствие хозяев.

Несмотря на все усилия, пока не нашлось желающих купить или арендовать дом Примадонны. В объявлении не указано, что это дом с историей, но вензеля АБ на фасаде говорят об этом на месте. Кстати, в объявлении их попытались скрыть.

Продавцы утверждают, что стоимость жилья адекватная, учитывая износ и возможные затраты на ремонт или реконструкцию. Они также готовы обсудить цену при личной встрече.

Кроме дачи, Алла Пугачева подарила внуку квартиру на Лубянке площадью 249 квадратных метров, стоимость которой превышает 100 миллионов рублей.

По слухам, у Никиты также есть квартира на Манхэттене в Нью-Йорке, подаренная бабушкой. Однако он с женой Аленой Красновой предпочитают жить в Лос-Анджелесе, где семья присматривает жилье. Видимо, поэтому Никита стремится избавиться от бабушкиной недвижимости в России.