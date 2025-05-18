Внучка Олега Янковского снимется в голливудском фильме о переговорах по Украине

Актриса из России Лиза Янковская, внучка народного артиста СССР Олега Янковского, получила роль в голливудском фильме, ссылаясь на Variety, пишет портал eadaily.com.
Политический триллер, посвящённый переговорам России и США по Украине, Out of this World («Не от мира сего») снимет каталонский режиссер Альберт Серра.
Главную роль сыграет внучка ещё одной легенды — Элвиса Пресли — Райли Кио.
По сюжету картины, американские дипломаты в разгар конфликта приезжают в Россию провести переговоры. Ожидается, что в ленте будут представлены диалоги на английском и русском языках.
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