Внучка Олега Янковского снимется в голливудском фильме о переговорах по Украине

Актриса из России Лиза Янковская, внучка народного артиста СССР Олега Янковского, получила роль в голливудском фильме, ссылаясь на Variety, пишет портал eadaily.com.

Политический триллер, посвящённый переговорам России и США по Украине, Out of this World («Не от мира сего») снимет каталонский режиссер Альберт Серра.

Главную роль сыграет внучка ещё одной легенды — Элвиса Пресли — Райли Кио.

По сюжету картины, американские дипломаты в разгар конфликта приезжают в Россию провести переговоры. Ожидается, что в ленте будут представлены диалоги на английском и русском языках.