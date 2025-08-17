Вничью завершился матч ФК «Рязань» с тамбовским «Спартаком»

На «Рязань Арене» 15 августа состоялся матч II круга первенства России по футболу среди команд Второй лиги между ФК «Рязань» и ФК «Спартак» (Тамбов).

Рязань в этом матче сыграла в следующем составе: Жужнев, Петрухин, Лазарев, Маевский, Шишков, Цесь, Поляков, Мишутин, Евгеньев, Мартынюк, Погорелов. Запасные: Вялов, Авдюхин, Янин, Барков, Юртаев, Головня.

Соотношение ударов по воротам 18:6, в створ – 7:2 в пользу Тамбова. Во время игры гости создали массу голевых моментов, в этом ФК «Рязань» сильно уступила противнику. Однако удача была на стороне рязанцев, матч закончился со счетом 0:0.

«Команда соперника показала агрессивный футбол, создала достаточно много опасных моментов. Мяч попадал в штанги, перекладину. У нас не получилось то, что запланировали. Был какой-то мандраж, который передавался на скамейку запасных. Но рад за ребят, что в сложной ситуации не дрогнули, помогали, поддерживали друг друга», — прокомментировал игру главный тренер ФК «Рязань» Юрий Кулешов.

В турнирной таблице ФК «Рязань» переместился на третью строчку.