Вместо школы на Лыбедском бульваре построят детский сад

В районе стадиона «Спартак» на Лыбедском бульваре построят детский сад. Об этом 25 декабря сообщил префект Советского района города Сергей Васильев.

В районе стадиона «Спартак» в 2023 году планировали строительство новой школы. Однако глава администрации Рязани Виталий Артемов на заседании правительства 8 октября 2024 года заявил, что строительства школы на Лыбедском бульваре не будет. Вместо этого было принято решение о размещении школы №6 в здании на улице Ленина, 35.

Проект школы получался слишком дорогим из-за сложного ландшафта и большого числа коммуникаций. Искали альтернативные варианты. При этом губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что на участке должно появиться какое-либо учреждение для детей.

В среду, 25 декабря, префект Советского района города Сергей Васильев объявил о решении возвести в районе стадиона «Спартак» детский сад.