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Общество

Вместо магазина Pull&Bear в Рязани откроется Black&White

Валерия Мединская

В торгово-развлекательном центре «Марко Молл» в Рязани на месте бывшего магазина Pull&Bear откроется обновленный магазин одежды Black&White. Локальный оператор займет площадь 500 квадратных метров, что в два раза больше того пространства, которое он арендовал в этом ТРЦ ранее.

Открытие запланировано на 8 февраля.

Новый, более просторный магазин предложит покупателям расширенный ассортимент женской и мужской одежды. Black&White представит широкий выбор моделей, отвечающих последним тенденциям моды — от базовых вещей до ярких акцентных образов.

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