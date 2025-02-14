Влюблены в хороший досуг! Афиша мероприятий Рязани на выходные 15-16 февраля

На сей раз выходные в нашем и без того живописном регионе обладают неким лирично-романтическим флёром благодаря прошедшему Дню святого Валентина. Не теряя присутствия этого окрыляющего, приятного чувства, берём в охапку свою вторую половинку и отправляемся на свидание на выставку, спектакль или концерт – в зависимости от того, что вы предпочитаете. Итак, что нас ждёт?

15 февраля, суббота

– Выставка «Рязанские мотивы» (6+), Арт-пространство «Город» – с 15 февраля по адресу ул. Горького, 94 начинает свою работу выставка картин, вдохновленных творчеством Сергея Есенина, под названием «Рязанские мотивы». Авторами полотен выступили талантливые художники – учащиеся Детской художественной школы №1 г. Рязани разных возрастных групп, что отразили дух работ великого поэта в честь празднования его 130-летнего юбилея. Посещение бесплатное.

– Спектакль «Однажды в Неаполе» (16+), Муниципальный культурный центр – в 18:00 на сцене МКЦ развернется лирическая комедия в 2-х действиях продолжительностью 2 часа 35 минут с антрактом. История богатого неаполитанского предпринимателя, его обворожительной избранницы и ее молоденькой конкурентки в борьбе за статус супруги обещает не только скрасить вечер зрителей, но и напомнить, что это такое – настоящий «огонёк» в отношениях. Билеты можно приобрести на сайте учреждения.

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16 февраля, воскресенье

– Фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан» (6+), ДК «Приокский» – в последний день недели Дворец Культуры откроет свои двери для всех желающих посетить традиционный открытый городской фестиваль, объединяющий культуру разных народов, живущих на территории России. Событие разделено на два блока. В 13:00 стартуют мастер-классы, такие как плетение традиционных китайских узелков, изготовление русских сувениров из ткани «Закрутка» и другие, в 14:00 – творческие выступления участников. Если по какой-то причине это вас не заинтересовало, последний аргумент – ожидается ещё и дегустация национальных блюд!

– Концерт Елены Ваенги (16+), Муниципальный культурный центр – в 15:00 и 19:00 состоятся две концертные программы певицы, которая вовсе не нуждается в представлении. Вместе со своим творческим коллективом артистов Ваенга исполнит песни, волшебным образом сочетающие в себе параллельные и в то же время резонирующие между собой и со зрителем стили и жанры: романс, фолк, рок, эстрада, народная песня и другие. Билеты снова же можно приобрести на сайте учреждения, однако поторопитесь, осталось их не так много!