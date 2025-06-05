«Влюбился раз и навсегда»: серебряную свадьбу отпраздновали Владимир и Лариса Салказановы

Владимир и Лариса Салказановы отметили серебряную свадьбу в торжественном зале бракосочетаний в Рязанском ЗАГСе. Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Владимир и Лариса познакомились в конце 80-х годов. В Пителинском Доме культуры давали концерт художественной самодеятельности, когда Владимир только прибыл в райцентр по распределению. Устроившись на первом ряду, он присоединился к настоящему рязанскому веселью! Бойкие ритмы, краснощёкие гармонисты, ворох пёстрых юбок, и вдруг на сцену выходит Лариса. Взмах ресниц, очаровательная улыбка и сумасшедшая энергетика. Владимир влюбился в эту девушку раз и навсегда.

Прогулки и долгие разговоры стали началом большой любви и семейной жизни: переезд в Клепиковский район, общая работа и рождение двух дочек. В счастливой суете никак не удавалось заключить брак. В один из случайных майских дней Владимир пришел на обед и буднично сказал Ларисе: «Я в ЗАГСе там расписался, тебе тоже надо сходить».

Спустя 25 лет юбиляры вновь примерили на себя роль молодоженов, но на этот раз под аплодисменты самых близких гостей — уже взрослых дочерей.