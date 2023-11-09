Власти выступили против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах

Власти выступили против запрета продажи спиртного в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов, сообщают «Известия».

Отзыв на предложение Госдумы разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек подготовил Минфин РФ. Документ направлен в правительство.

По мнению Минфина, введение нового правила создаст административные барьеры бизнесу. Кроме того, жильцы могут начать злоупотреблять своим правом, отказывая даже добросовестным предпринимателям.

Отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом, говорится в документах ведомства.