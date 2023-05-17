Правительство решило выделить российским экспортерам еще 4 млрд рублей на субсидирование затрат при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Об этом говорится в письме Минсельхоза (есть у «Известий») в ответ на обращение «Опоры России».

Объе‌м помощи на этот финансовый год в размере 7 млрд рублей был исчерпан еще в марте. В начале мая «Опора России» направила в Минсельхоз письмо с просьбой инициировать выделение дополнительных 6 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели. Бизнес объяснил необходимость дополнительного финансирования ростом затрат на логистику, санкционным давлением и усилением конкуренции со стороны азиатских стран.



Выделенных 4 млрд будет недостаточно, потому что госпрограмма востребована, также есть проблема в ритмике поступления денег, отметил вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов.



«Обязательства по субсидированию за III и ШМ квартал переносятся всегда на следующий год. Получается, что экспортер осуществляет полгода деятельность, а субсидию получает только со следующего календарного года», — сказал он.



Пауза между выплатами в несколько месяцев приводит к вымыванию оборотных средств у экспортеров, подчеркнул Сергей Соколов.



Президент национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов заявил «Известиям», что увеличение субсидирования поможет значительно увеличить конкурентоспособность российской продукции на зарубежных рынках.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зерно цепи: власти выделят дополнительные 4 млрд рублей экспортерам АПК