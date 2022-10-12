Власти сообщили о последствиях обстрела Белгорода со стороны Украины

В оперативном штабе рассказали о последствиях воздушной атаки на Белгород со стороны Украины, пишет Бел.Ру.

Власти уточнили, что средствам противовоздушной обороны удалось поразила все цели в небе над городом.

Повреждения получил один автомобиль на улице Красноармейской. Также горожане заметили осколки на дороге на улицах Сумской, 8 Марта и Белинского.

Также на улице Буханова повредились электропровода. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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