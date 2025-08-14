В якутском городе Покровске власти были вынуждены приварить арматуру к качелям на набережной, чтобы ограничить их движение. Как пояснил изданию «Подъём» глава районной администрации Пётр Гермогенов, эти меры были приняты после того, как качели признали травмоопасными.

Поводом для разбирательства послужила жалоба местной жительницы, чей ребенок получил травму во время катания. После инцидента женщина подала иск в суд. Кроме того, главный врач Хангаласского района обратился к властям с официальной просьбой принять меры для предотвращения травматизма на данном объекте.

В администрации уточнили, что принятое решение — временное и компромиссное. «Качели не обездвижены, как об этом говорят некоторые комментаторы, а уменьшена до безопасной амплитуда их раскачивания», — заявил Гермогенов.

На данный момент надзорные органы запросили проектную документацию на качели для проведения проверки. Местные власти надеются, что в ближайшее время будет найдено решение, которое устроит все стороны, и ограничительные меры удастся снять.