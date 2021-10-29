Власти России вернулись к идее продовольственной поддержки малоимущих

Минэкономразвития предложило включить меры поддержки малоимущих россиян в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».

По мнению чиновников, эта инициатива поможет снизить негативное влияние роста цен на социально значимые товары российских производителей.

Ещё один шаг для смягчения последствий инфляции для людей — организация прямых контактов фермеров и крупных торговых сетей. Также в список получателей господдержки могут включить производителей плодоовощной продукции, в том числе и личные подсобные хозяйства.

Министерство предлагает также убрать административные барьеры, которые мешают сельскому хозяйству получать помощь от государства, компенсировать производителям продукции часть затрат на модернизацию, развивать ярмарки выходного дня.

Впрочем, как пояснили источники «Известий», сводный доклад находится в процессе подготовки, и не все предложенные меры могут в него войти.