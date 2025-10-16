Четверг, 16 октября, 2025
5.7 C
Рязань
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

7info7
Изображение от freepik

Власти Рязанской области прокомментировали вопрос о возобновлении производства местного мороженого. Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова 16 октября.

Предыдущее предприятие по выпуску мороженого, ООО «Рязанское мороженое», прекратило работу еще в 2013 году. Решение о его закрытии было принято собственниками в связи с высокой конкуренцией на рынке.

Ключевым условием для появления в регионе нового мороженого власти назвали наличие заинтересованного инвестора.

«Если в Рязани появится инвестор, готовый создать современное производство мороженого, то ему будет оказана всесторонняя поддержка», — заявили в минсельхозе региона.

Поводом для обсуждения этой темы стали жалобы жителей не только на отсутствие местного мороженого, но и на дефицит в магазинах других товаров от крупных рязанских производителей.

Последние новости

В Рязани выявили несуществующее предприятие, выпускавшее дезинфицирующие средства

Рязани обнаружено «предприятие-призрак», занимавшееся оборотом дезинфицирующего средства.

Рязанский ЗАГС начал прием заявлений на бракосочетание 31 декабря

Рязанский Дворец торжеств объявил о старте записи на регистрацию брака в последний день года.

«Лента Эконом» в ТЦ «Солнечный» закрывается

Появились фото пустых прилавков магазина.

Житель Скопина задержан за угрозы убийством с использованием игрушечного пистолета

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, мужчина не смог смириться с разрывом отношений.

Оправданного по делу об убийстве рязанского бизнесмена снова будут судить

Дело в отношении предполагаемого заказчика будет рассмотрено по новой.

В Шилове на берегу Оки высадили Аллею Славы

В честь героев-шиловцев – участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции – были высажены восемьдесят сосен.

В РГУ проходит симпозиум, посвящённый 130-летию Есенина

Участие в нём принимают исследователи наследия поэта.

Рязанские хирурги сделали 25 пересадок почки с начала года

Эта цифра - рекордная за последние годы.

Священник объяснил, как победить похотливые мысли

По его словам, против похоти есть серьёзное оружие.

Администрации Рязани подала в суд на подрядчика школы в Кальном

Иск содержит ряд требований к организации.

Компания «Р-Энергия» присоединилась к месячнику по озеленению Рязани

Уже сегодня утром команда компании «Р-Энергия» вместе с руководителями подразделений высадила 29 мелколистных лип «Гринспаер» в сквере на бульваре Есенина.

В Рязани обесточены пять улиц из-за ремонта

Работы обещают завершить до 19 часов.

Рязанца ударили ножом в грудь в подъезде

Поножовщина произошла между двумя соседями.

Павел Малков: Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет в Рязанской области масштабно

Единый день открытых дверей пройдет 18 октября во всех колледжах и техникумах Рязанской области.