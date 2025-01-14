Власти призвали жителей Брянской области перестать работать на врага

Оперативный штаб призвал жителей Брянской области перестать работать на врага и не публиковать фото и видео работы систем ПВО при атаках ВСУ, пишут « Брянские новости ».

Этому предшествовал вчерашний комбинированный ракетный удар по региону.

Власти также попросили не делиться информацией о местах, связанных с дислокацией военных и стратегическими объектами.

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В штабе посетовали, что во многих украинских телеграм-каналах появляются фото и видео, снятые брянцами. Это может нанести вред безопасности региона и создать угрозу для местных жителей.