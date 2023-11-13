Власти потратят на оборону и безопасность 39% бюджета 2024 года

В следующем году расходы казны на оборону составят 10,8 трлн рублей, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность — 3,4 трлн. Таким образом, суммарно власти потратят на защиту страны 14,2 трлн — это 38,6% всех трат бюджета (36,6 трлн), сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минфина.

«Главный приоритет — укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО. Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи спецоперации. Еще одна безусловная цель — выполнение социальных обязательств. В сфере соцполитики предусмотрено финансирование целого ряда мер», — отметили в ведомстве.

На заседании бюджетного комитета ГД 16 октября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что, несмотря на увеличение расходов на оборону, бюджет РФ не военный. Министр уточнил, что безусловный приоритет — социальные нужды, на которые заложено более 30% всех трат.

Позже в министерстве объяснили, что соцрасходы включают траты на соцполитику, образование, здравоохранение, культуру и спорт, которые суммарно составляют 11,2 трлн, то есть 30,5% всех заложенных средств.

Антон Силуанов тогда сравнил этот показатель с долей оборонных расходов (10,8 трлн, 29,4%) без учета плана на нацбезопасность (еще 3,4 трлн, 9,2%). В результате совокупный объем выделенных на защиту ресурсов превышает уровень соцрасходов на 3 трлн.

Рост оборонных расходов положительно сказывается на ВВП страны, считает основатель фонда RusCoin Алексей Быков.

Однако отрасли, связанные с ОПК, требуют всё больше не только финансовых, но и трудовых ресурсов, усиливая напряженность на рынке труда, добавила эксперт ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, это вносит вклад в дисбаланс спроса и предложения, который способствует усилению инфляции и росту ключевой ставки.