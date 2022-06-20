Власти поддержат российских разработчиков игр

Правительство и эксперты работают над концепцией поддержки индустрии игр, – сообщает «Коммерсант». Меры поддержки рассматривали на сессии «Цифровое право и кибербезопасность в контексте игровой индустрии» на форуме в Санкт-Петербурге. Администрация президента также обсуждала поддержку с участниками рынка.
Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв считает, что следует заморозить комиссию магазинов приложений от продажи российских игр.
Игровая индустрия России столкнулась с проблемами на фоне спецоперации на Украине. Зарубежные партнёры отказались от сотрудничества с отечественными дизайнерами игр, возникли сложности с доступом к площадкам дистрибуции игр. С российского рынка игр стали уходить крупные игроки.