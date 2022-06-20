Власти поддержат российских разработчиков игр

Правительство и эксперты работают над концепцией поддержки индустрии игр, – сообщает «Коммерсант». Меры поддержки рассматривали на сессии «Цифровое право и кибербезопасность в контексте игровой индустрии» на форуме в Санкт-Петербурге. Администрация президента также обсуждала поддержку с участниками рынка.

Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв считает, что следует заморозить комиссию магазинов приложений от продажи российских игр.

Александр Журавлёв: «Необходима адаптация налоговых и других льгот для IT-отрасти под игровую индустрию»

Игровая индустрия России столкнулась с проблемами на фоне спецоперации на Украине. Зарубежные партнёры отказались от сотрудничества с отечественными дизайнерами игр, возникли сложности с доступом к площадкам дистрибуции игр. С российского рынка игр стали уходить крупные игроки.