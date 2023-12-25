Власти перевыполнили план по приватизации в 16 раз

В федеральный бюджет в 2023 году поступило от приватизации 28,9 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Росимуществе. Из них от продажи корпоративных активов — 27,3 млрд, а от реализации имущества госказны — 1,6 млрд рублей, добавили там. Это в 16 раз больше плана на год (1,8 млрд).

Его удалось перевыполнить благодаря двум крупным сделкам: продаже в Санкт-Петербурге компании «Феникс», управляющей портом «Бронка», и реализации акций предприятия «Кучуксульфат» в Алтайском крае, пояснил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов. Каждая была оценена более чем в 10 млрд рублей, заявил он.

Власти планируют наращивать темпы продажи активов, принадлежащих государству. Минфин добавил около 30 компаний в список возможной приватизации.

Государство прямо или косвенно выступает акционером около 40% компаний, входящих в индекс Мосбиржи, сказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко. При частичной приватизации есть двойная выгода: получение дохода за счет продажи акций и рост эффективности работы компании, подчеркнула эксперт.

Под эту процедуру могут попасть, например, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), РусГидро, Аэрофлот, Новороссийский морской торговый флот, Совкомфлот, допустила Татьяна Бондаренко.

Совокупный прогноз поступлений от приватизации федерального имущества на 2024 год составляет около 1,6 млрд рублей, а на 2025-й — 1,5 млрд, сообщили в Росимуществе.