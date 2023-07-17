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Власти опубликовали схему проезда в Крым по сухопутному маршруту

7info
Сухопутный маршрут в Крым
Иллюстрация: t.me/rk_gov

Телеграм-канал правительства Крыма опубликовал схему проезда на полуостров по наземному маршруту.

— Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме, — говорится в сообщении властей.

Напомним, рано утром 17 июля движение по Крымскому мосту закрыли из-за чрезвычайного происшествия.

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