Жительница хутора Валковский в Белгородском районе раскритиковала темпы восстановления частного дома после обстрела ВСУ, пишет «Бел.Ру».
От двух прямых попаданий в здании пробило крышу и выбило окна. Женщина пожаловалась, что после воздушной атаки на место случившегося «никто даже не выехал».
Глава района Владимир Перцев ответил, что в пятницу —...
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов проясни слухи о прохождении колонн ЧВК «Вагнер» через Брянскую область, пишут «Брянские новости».
Ранее сообщилось, что дорогам региона могли проехать 60 автомобилей, в том числе грузовики, автобусы и пикапы УАЗ «Патриот».
«Понятно, что «Вагнера» ушли в Белоруссию, чтобы обучать белорусские Вооруженные силы....
Автомобилисты сообщили о колонне ЧВК «Вагнер» на границе Воронежской и Липецкой областей. На нее обратили внимание вечером в воскресенье.
Видеозапись с места событий появилась в группе «Мое Онлайн!» в социальной сети «ВКонтакте».
Затор образовался на трассе М-4 «Дон». По словам очевидцев, автомобили ЧВК растянулись примерно на семь километров.
При этом...
Следователи расследуют уголовное дело в отношении жительницы Хабаровского края, которую обвиняют в убийстве очередного мужа, пишет КП.
Инцидент произошел 9 июля в селе Уська-Орочская. По версии следствия, женщина зарезала супруга, ударив его ножом в грудь во время ссоры.
Выяснилось, что злоумышленница познакомилась с погибшим, когда отбывала срок за убийство...