Суббота, 29 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Власти опровергли вспышку холеры в Шацком районе

7info7
Image by jannoon028 on Freepik

Глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин опроверг появившуюся ранее информацию о вспышке холеры на территории муниципалитета. Слова чиновника 29 августа приводит издание МедиаРязань.

По словам Нечушкина, купаться в реке Цне можно. Замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Акимова добавила, что контроль водных объектов ведётся постоянно. Вода в Цне соответствует санитарным требованиям.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области запретили купаться в Цне из-за возможного заболевания холерой.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Милославском районе сын обнаружил скелетированный труп отца

Известно, что 74-летний пенсионер проживал в Московской области. 23 июня он уехал к своему другу в Милославский район и пропал.

И. о. главы администрации Касимова Ясинский проверил дороги

По итогам обхода запланировали встречу с подрядчиком на рабочей неделе, где стоит обсудить ряд возникающих вопросов по укладке тротуарной плитки, отработать замечания, чтобы как можно скорее привести данный участок в нормативное состояние.

31 июля в Рязани отключат горячую воду

Мэрия опубликовала адреса, где временно приостановят ГВС.

В Рязанской области уголовное дело возбудили на руководителя детского лагеря, где погиб подросток

По данным следствия, 12 июля из-за ненадлежащей организации спортивного мероприятия подросток получил травму.

29 человек госпитализированы после посещения рабочей столовой в Красногорске

Красногорский городской прокурор Сергей Молочков работает на месте происшествия.

Машину с двумя трупами обнаружили в реке

Видимых признаков совершения преступления не обнаружено.

12-летний мотоциклист попал в ДТП с 2-летним пассажиром

Вчера вечером 12-летний житель села Баяндай, взяв без спроса ключи от дедушкиного мотоцикла, предложил 2х-летнему соседу прокатиться.

На открытии фестиваля «Русская опера» задавал музыкальный тон Рязанский губернаторский камерный оркестр

Масштабное событие несколько дней будет проходить в Рязанском Кремле.

Две машины сбили 7-летнего школьника на ночной трассе в Иркутской области

По данным правоохранителей, мальчик выбежал на дорогу из-за стоящей машины.

В Рязани почти на целый день закрыли движение по улице Грибоедова из-за аварийного ремонта теплотрассы

Из-за перекрытия меняется схема движения общественного транспорта на целый день.

В Рязанском кремле показали оперу «Алеко»

Это было незабываемое зрелище! Рязанцы и гости города своими глазами увидели торжество русского искусства!

В Рязанской области студент случайно убил школьника бейсбольной битой во время игры в лапту

Погибший, воспитанник кадетской школы-интерната, приехал в регион на каникулы из Москвы.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации