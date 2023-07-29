Власти опровергли вспышку холеры в Шацком районе

Глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин опроверг появившуюся ранее информацию о вспышке холеры на территории муниципалитета. Слова чиновника 29 августа приводит издание МедиаРязань.
По словам Нечушкина, купаться в реке Цне можно. Замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Акимова добавила, что контроль водных объектов ведётся постоянно. Вода в Цне соответствует санитарным требованиям.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области запретили купаться в Цне из-за возможного заболевания холерой.