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Среда, 10 мая, 2023

Власти назвали ложью обращение жителей Шебекино за помощью к Пригожину

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В телеграм-канале «Война с фейками. Белгород» назвали фейковым ролик с участием жителей Шебекино.

Ранее сообщилось, что белгородцы пожаловались основателю «Группы Вагнера» на бездействие местных властей и попросили о помощи.

«Ролик вброшен специально для провокации паники среди мирного населения приграничного района Белгородской области», – говорится в публикации.

В этом удалось убедиться главе Шебекинского округа Владимиру Жданову, который поговорил с жителями Красного. Ни один из опрошенных не увидел знакомых в записанном обращении.

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