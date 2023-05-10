Власти назвали ложью обращение жителей Шебекино за помощью к Пригожину

В телеграм-канале «Война с фейками. Белгород» назвали фейковым ролик с участием жителей Шебекино.

Ранее сообщилось, что белгородцы пожаловались основателю «Группы Вагнера» на бездействие местных властей и попросили о помощи.

«Ролик вброшен специально для провокации паники среди мирного населения приграничного района Белгородской области», – говорится в публикации.

В этом удалось убедиться главе Шебекинского округа Владимиру Жданову, который поговорил с жителями Красного. Ни один из опрошенных не увидел знакомых в записанном обращении.