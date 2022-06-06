Власти Ярославля назвали пошлостью свисающие из окна бара женские ноги

В градостроительном совете Ярославля посчитали пошлостью свисающие из окна бара DUDKI женские ноги, пишет ЭХО76.

Ранее горожане принялись активно обсуждать подобное оформление на стене здания на улице Собинова, которое является объектом культурного наследия.

Чиновники усмотрели в этом око распространенный на Западе символ домов терпимости в довольно грубом карикатурном исполнении. В итоге большинство проголосовало против подобных решений.

Теперь владельцу заведения предстоит убрать с фасада здания свисающие женские ножки в синих туфлях.