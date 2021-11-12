Власти Екатеринбурга рассматривают вопрос введения QR-кодов для покупки алкоголя

Власти Свердловской области рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в оперштабе.

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, эту ограничительную меру собираются обсудить с экспертами на очередном заседании оперативного штаба.

Вместе с тем вице-губернатор Павел Креков заявил, что рассматривается возможность расширения списка учреждений с входом по QR-коду. Например, туда могут попасть церкви и храмы.

Напомним, сейчас QR-коды необходимы для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев.