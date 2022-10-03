Власти Белгородской области оплатят питание в школах и детсадах детям мобилизованных

Правительство Белгородской области в рамках поддержки семей мобилизованных жителей выплатит пособие на оплату питания несовершеннолетних детей военнослужащих, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Решение приняли, сейчас идет оформление нормативно-правовых актов. Каждому ребенку из семьи мобилизованных в рамках частичной мобилизации будет выплачиваться в месяц 3 тысячи рублей», — сказал Гладков, выступая в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба правительства, если дети мобилизованных являются студентами дневной формы обучения в средних и высших учебных заведениях, период начисления пособия продлевается до 23 лет.

Губернатор подчеркнул, что за счет внебюджетных источников региона будет обеспечено приобретение расширенного набора сезонного обмундирования для военнослужащих из Белгородской области.

«То, что положено по закону оно предоставлено нашим жителям… За счет внебюджетных источников приобретаем то, что не выдается» — пояснил губернатор.

По данным пресс-службы, в правительстве обсуждается возможность введения дополнительной льготы по оплате услуг ЖКХ для мобилизованных жителей региона. Один из вариантов — ежемесячная выплата размером в 4 тысячи рублей или возможность предоставления 50% скидки на оплату коммунальных услуг, исходя из объемов дохода их получателей.