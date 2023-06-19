Понедельник, 19 июня, 2023
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Владимир Шохин: Рязанцы в ходе Петербургского форума 2023 добились отличных результатов

Татьяна Проводина
Фото со страницы Владимира Шохина ВКонтакте

Рязанцам удалось в ходе работы ПМЭФ-2023 добиться отличных результатов. Об этом написал ВКонтакте доктор философских наук, профессор Владимир Шохин.

На ПМЭФ-2023 подписано соглашение о строительстве в Рязанской области многопрофильного туркомплекса «Озёрное». Об этом сообщил зампред регионального правительства Артём Никитин в своём Telegram-канале.

Комплекс построят на участке в 70 гектаров в Шиловском районе. Там появятся домики для круглогодичного проживания, дом отдыха, досуговый центр, теннисные корты, воркаут-зоны. На территории комплекса будут работать несколько гостиниц, кафе, рестораны и магазины. Предусмотрено проектом и строительство водозаборов и новых дорог. Инвестор планирует открыть гостиницу и рестораны в 2024-25 годах. Объём инвестиций в проект составит 1,2 млрд рублей.

15 июня члены рязанской делегации участвовали в деловых встречах, которые провёл Павел Малков. Правительство Рязанской области подписало пакет соглашений о сотрудничестве.

Губернатор Павел Малков и президент и управляющий партнёр Группы компаний «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Колесников подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и ГК. Взаимодействие будет осуществляться по вопросам развития производств рязанского промышленного кластера, включающего создание новых производств нетканого геотекстиля и геомембран для дорожного и жилищного строительства, АПК, нефтегазового и агропромышленного комплексов, хранения ТБО.

Павел Малков отметил, что на ПМЭФ-2023 уделили особое внимание развитию отрасли БАС.

Павел Малков: «Беспилотные летательные аппараты сейчас применяются во многих сферах. В условиях повышенного спроса на них и санкций это сейчас один из самых важных направлений работы»

15 июня на ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и правительством Москвы в сфере развития беспилотных авиационных систем (БАС). Подписали документ губернатор Павел Малков и мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе значимых соглашений, подписанных 15 июня на площадке форума, Павел Малков назвал соглашения с ООО «Скопинфарм», компаниями АФК «Система» и «Технониколь».

Павел Малков: «Каждое соглашение – это крупный инвестпроект на территории региона. В области появятся новые производства, высокотехнологичные рабочие места. Это дополнительные поступления в бюджет и развитие муниципалитетов. Самое главное, что каждое производство – это нечто новое для нашей экономики. Продукция, которую они будут производить, либо вообще отсутствует на рынке, либо недоступна из-за санкций. Поэтому в целом это наш серьёзный вклад в развитие промышленности всей страны и решение задач импортозамещения»

Очень перспективными губернатор считает направления сотрудничества с банком ВТБ и Новикомбанком. С ними также были подписаны соглашения на площадке Петербургского форума.

Владимир Шохин: Рязанцы в ходе Петербургского форума 2023 добились отличных результатов
Владимир Шохин: Рязанцы в ходе Петербургского форума 2023 добились отличных результатов
Владимир Шохин: Рязанцы в ходе Петербургского форума 2023 добились отличных результатов

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