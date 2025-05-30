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Общество

Владимир Путин провел заседание Совета по развитию адаптивного спорта

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Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости»
Общество

Владимир Путин провел заседание Совета по развитию адаптивного спорта

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Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвящённое вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Президент отметил, что спорт остаётся важным ресурсом физической, психологической и социальной поддержки, особенно для тех, кто нуждается в особой заботе государства.

«Наша цель – обеспечить доступность занятий для всех людей с ограничениями по здоровью вне зависимости от их места жительства, достатка, возраста и уровня физической подготовки. Но для этого нужна не только спортивная инфраструктура. Необходимо вовлекать людей в соревновательную практику. Это не только позволяет проверить себя, но и открывает новые возможности для общения, для расширения дружеских и профессиональных контактов, для посещения других городов и регионов и так далее. А это и есть та самая активная, насыщенная событиями жизнь, о которой мы сегодня должны поговорить», – подчеркнул Владимир Путин

Особое внимание глава государства уделил поддержке участников СВО, подчеркнув важность их реабилитации через спорт.

«Продолжим создавать новые возможности для занятий адаптивной физкультурой для наших защитников в центре «Сосновый бор» и на других площадках региона. Спорт — это путь к возвращению к мирной жизни. Это физическая, психологическая и социальная реабилитация», – прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

На заседании также обсудили развитие кадрового потенциала в сфере адаптивного спорта и усиление господдержки для специалистов и спортсменов. Президент призвал активнее привлекать паралимпийцев к разработке решений в этой области, учитывая их опыт и потребности.

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