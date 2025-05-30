Владимир Путин провел заседание Совета по развитию адаптивного спорта

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвящённое вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Президент отметил, что спорт остаётся важным ресурсом физической, психологической и социальной поддержки, особенно для тех, кто нуждается в особой заботе государства.
Особое внимание глава государства уделил поддержке участников СВО, подчеркнув важность их реабилитации через спорт.
На заседании также обсудили развитие кадрового потенциала в сфере адаптивного спорта и усиление господдержки для специалистов и спортсменов. Президент призвал активнее привлекать паралимпийцев к разработке решений в этой области, учитывая их опыт и потребности.
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