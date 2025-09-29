Владимир Путин присвоил почетное звание рязанскому врачу Светлане Потаповой

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Высокой государственной награды удостоена заведующая отделением ГБУ Рязанской области «Женская консультация №1» Светлана Васильевна Потапова.

Светлана Потапова является высококвалифицированным специалистом, чей профессиональный стаж в медицине превышает 30 лет. Более 20 из них она посвятила работе в женской консультации №1 города Рязани.

Светлана Васильевна внесла значительный личный вклад в развитие системы охраны здоровья женщин и организацию акушерско-гинекологической помощи в области.