Четверг, 4 сентября, 2025
19.7 C
Рязань
Новости России

Владимир Путин посетил первый филиал Национального центра «Россия»

Алексей Самохин

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток после визита в Китай, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества и в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.

В рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ глава государства посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке, расположенный в Приморском крае.

Планируется, что президент осмотрит экспозицию, где представлены история, достопримечательности, достижения региона и проекты его развития. Он также посетит стенд, посвящённый подвигу 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Филиал Национального центра «Россия» в Приморье занимает 2500 квадратных метров в здании бывшего океанариума. Здесь представлены экспозиции, отражающие достижения и перспективы развития Дальнего Востока. Гости могут погрузиться в атмосферу региона, попробовать себя в роли капитана, управляя виртуальным катером по бухтам и заливам, или отправиться в цифровое путешествие по глубинам Японского моря.

Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за Родину, развития профессиональных навыков детей и молодёжи, а также сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».

До конца года новые филиалы НЦ «Россия» откроются ещё в нескольких регионах: в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…

Последние новости

Новости России

Депутат Немкин опроверг слухи, что мессенджер MAX будет оформлять доносы с помощью ИИ

Немкин отметил, что подобные обвинения можно выдвинуть против любого приложения, как российского, так и зарубежного.
Культура и события

Стала известна программа Форума древних городов в Рязани 5-6 сентября

Для зрителей подготовлена большая программа на Лыбедском бульваре. 
Новости России

В  Минздраве опровергли информацию о введении новых правил выдачи больничных листов

Медицинские работники продолжают руководствоваться старым порядком — приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н.
Новости России

ВХ: Германия начинает (продолжает) передачу ракетных технологий на Украину

Речь идет о поставках готовых изделий и отдельных комплектующих. На части узлов удаляется заводская маркировка, некоторые детали заменяются и могут изготавливаться в других странах
Новости Рязани и области

Рязанская «Аэрокосмическая долина» привлекла 114 резидентов и получила миллионы на инновации

На полях Восточного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о значительных успехах в работе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина».
Новости России

Игорь Березин: Zara и Uniqlo могут вернуться в Россию весной 2026 года

Успешное возвращение крупных международных игроков повысит конкуренцию в сегменте одежды. В результате к лету или осени 2026 года можно ожидать снижения цен на самые востребованные товары.
Религия

Священники рассказали, что делать на годовщину смерти человека

Поминки заключаются не только в том, чтобы собрать застолье и пригласить на него родных и друзей покойного.
Новости России

ВСУ начали эвакуацию Славянска, ожидая наступления российской армии

Приметы того, что Славянск начинают эвакуировать, говорят о том, что украинское военное руководство предвидит наступательный вал российской армии на этом направлении и хочет хоть какие-то манатки и шмотки забрать с собой