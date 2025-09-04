Владимир Путин посетил первый филиал Национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток после визита в Китай, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества и в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.

В рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ глава государства посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке, расположенный в Приморском крае.

Планируется, что президент осмотрит экспозицию, где представлены история, достопримечательности, достижения региона и проекты его развития. Он также посетит стенд, посвящённый подвигу 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Филиал Национального центра «Россия» в Приморье занимает 2500 квадратных метров в здании бывшего океанариума. Здесь представлены экспозиции, отражающие достижения и перспективы развития Дальнего Востока. Гости могут погрузиться в атмосферу региона, попробовать себя в роли капитана, управляя виртуальным катером по бухтам и заливам, или отправиться в цифровое путешествие по глубинам Японского моря.

Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за Родину, развития профессиональных навыков детей и молодёжи, а также сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».

До конца года новые филиалы НЦ «Россия» откроются ещё в нескольких регионах: в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.