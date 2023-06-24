Владимир Путин: Мы столкнулись с предательством

На дороге от Красного Бора в Смоленске ребенок на ходу выпрыгнул из автомобиля, рассказала «Рабочему пути» начальник пресс-службы регионального УМВД Наталья Гуреева. По ее словам, вечером в пятницу 37-летняя женщина ехала на иномарке «Форд» вместе с 15-летним сыном. «В какой-то момент подросток на ходу открыл дверь и выпрыгнул из...