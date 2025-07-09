Владимир Познер рассказал о планах вернуться на Первый канал

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с «Абзацем» рассказал о предстоящем проекте на Первом канале. По его словам, в планах — съёмки нового документального фильма, однако о возобновлении регулярных программ речи пока не идёт.

«Есть план съёмки документального фильма. Начнём снимать только осенью. А что касается регулярных программ — таких планов пока нет. О теме фильма говорить пока не буду. Он выйдет на Первом канале», — сообщил Познер.

Последняя работа телеведущего, документальный сериал «Турецкая тетрадь», вышла в эфир в октябре 2024 года. В ней рассказывается о тайнах и истории Турции.