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Фото с сайта Правительства Рязанской области
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Владимир Никешкин покинул пост руководитель СК Рязанской области

Анастасия Мериакри

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин покинул свой пост. Об этом агентству 7info сообщили в пресс-службе ведомства.

Владимир Никешкин возглавлял региональный следственный комитет с февраля 2019 года. Должность руководителя он покинул в связи с достижением пенсионного возраста. 8 марта 2025 года генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин отметит 70-летие.

Обязанности главы СУ СКР по Рязанской области сейчас исполняет полковник юстиции Алексей Медведков.

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Владимир Анатольевич – очень интересный и многогранный, мудрый и талантливый человек. Ему удаётся оставаться очень активным и увлечённым человеком. Ранее наш корреспондент провела целый день с главным рязанским следователем и узнала, как ему удаётся совмещать работу и увлечение спортом, какое место в его жизни занимает семья и как закаляется характер настоящего следователя.

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