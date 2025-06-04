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Фото: vk.com/roman_dobrynin
Экономика и бизнес

Владелец кофейни в Рязани, обновлённой Ивлевым в шоу «На ножах», заявил о завершении работы

Алексей Самохин

В Рязани с 1 июня прекратила работу в прежнем виде кофейня «Роман с кофе». Об этом сообщил владелец заведения Роман Добрынин. 

— Путь длиной в 2,2 года благополучно завершен. Ухожу с колоссальным опытом, отличными связями, железной психикой и невероятными эмоциями. И даже немного с баблом, — написал Добрынин ВКонтакте. 

Предприниматель просит подписчиков написать, с чем у них ассоциируется «Роман с кофе», отмечая: 

«Сейчас на этом месте крутые ребята со своей идеологией. Желаю им процветания». 

В 2024 году кафе «Собрание», находившееся в здании, было переделано в кофейню для съёмок передачи «На ножах» с участием известного шеф-повара Константина Ивлева. Программа вышла в эфир в апреле прошлого года.

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