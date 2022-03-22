0.7 C
Рязань
Вторник, 22 марта, 2022

Владелец аптек объяснил дефицит ряда лекарств в Брянске

spot_img
На главнуюНовости мира

Владелец аптек объяснил дефицит ряда лекарств в Брянске

powder
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Генеральный директор ГУП «Брянскфармация» Михаил Иванов высказался о возможности дефицита ряда лекарств в регионе, пишет Брянск Today.

- Реклама -

По его прогнозам, проблем с обеспечением жителей препаратами не ожидается. Причиной ситуации, сложившейся на данный момент, спикер считает искусственный ажиотаж. Он призвал брянцев не скупать лекарственные средства бездумно.

«Если без стильных кроссовок и нового автомобиля можно обойтись, то лекарства для некоторых — вопрос жизни и смерти. Запасаясь медикаментами впрок, по факту мы забираем эти препараты у других людей, которые в них остро нуждаются сегодня», — уточнил Иванов.

Также он обратил внимание, что иностранные фармацевтические компании остались на российском рынке.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВасилиса — вешней воды указательница: народные приметы 23 марта
Комментарии для сайта Cackle
spot_img