Владелец аптек объяснил дефицит ряда лекарств в Брянске

Генеральный директор ГУП «Брянскфармация» Михаил Иванов высказался о возможности дефицита ряда лекарств в регионе, пишет Брянск Today.

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По его прогнозам, проблем с обеспечением жителей препаратами не ожидается. Причиной ситуации, сложившейся на данный момент, спикер считает искусственный ажиотаж. Он призвал брянцев не скупать лекарственные средства бездумно.

«Если без стильных кроссовок и нового автомобиля можно обойтись, то лекарства для некоторых — вопрос жизни и смерти. Запасаясь медикаментами впрок, по факту мы забираем эти препараты у других людей, которые в них остро нуждаются сегодня», — уточнил Иванов.

Также он обратил внимание, что иностранные фармацевтические компании остались на российском рынке.