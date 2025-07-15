«Вкусно — и точка» уволила сотрудника, плевавшего в бургеры

Сотрудник «Вкусно — и точка», который плевал в бургеры посетителей, больше не работает в компании, сообщили «Ленте.ру» в ее пресс-службе.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых, предположительно, работник сети из Каменск-Шахтинска плюет в еду.
В пресс-службе поблагодарили посетителя, который снял происходящее на камеру, за бдительность. Компания пообещала принять меры, чтобы не допустить подобных случаев в будущем. Для этого планируется усилить контроль со стороны менеджеров.
В организации добавили, что ей важно доверие клиентов.