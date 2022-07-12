Вкус сезона: как правильно выбирать фрукты и ягоды летом

Пьянящий аромат клубники окутывает сознание легкой дымкой, следом не отстает черешня, тая во рту; неподалеку расположился арбуз – кудесник, не имеющий равных в утолении жажды, а заодно и голода. Кто там еще на очереди? Персики — пряная сладость под бархатным покрывалом; в тандеме «желтых» не забудем и про медовую дыню.

Подарки летнего сезона приносят фейерверк положительных эмоций, покоряя вкусовые рецепторы и вырабатывая эндорфин – гормон счастья.

В условиях XXI века, века прогрессивных инновационных технологий, влияющих на все сферы, необходимо уделять должное внимание выбору фруктов и ягод, дабы избежать разочарования и в полной мере насладиться спелым и полезным продуктом.

Клубника

Ароматная ягода не зря является лидером согласно российскому ягодному рейтингу. Помимо привлекательных внешних данных, клубника богата антиоксидантами, железом, кальцием, магнием, клетчаткой (и это далеко не весь перечень) – что способствует укреплению иммунитета, профилактике онкологических заболеваний, работе сердечно-сосудистой системы.

При выборе советуем обратить внимание:

Наличие аромата

Равномерный цвет ягоды; отсутствие пятен, вмятин

Средний или маленький размер

Наличие зеленой чашечки с листиками на ягоде

Черешня

Плодовое дерево семейства Розовые преподнесло чудесный подарок человечеству – черешню, богатую витамином С, магнием, железом, калием, клетчаткой, а также невысокой калорийностью. Польза ягод оказывает благотворное действие на лечение анемии, запоров, артериальной гипертензии.

При выборе советуем обратить внимание:

Чистая, гладкая кожица (без вмятин, трещин)

Мякоть плотная и упругая

Наличие плодоножки

Арбуз

Ценность такой большой ягоды неоспорима – содержание фруктозы, фолиевой кислоты, антиоксидантов является профилактикой противоопухолевых заболеваний; мочегонные свойства используют при цистите, проблем с почками, печенью и сердечно-сосудистой системой.

При выборе советуем обратить внимание:

Целостный покров, цвет корки яркий и контрастный

Наличие желтого (даже оранжевого) пятна на боку (место, которое «отлежал» арбуз)

Сухие усик и плодоножка (наличие!)

Мякоть плодов сочная, яркая, без наличия слизи

Средний размер плода

При ударе ладонью – исходит вибрация; при ударе согнутым пальцем – звонкий звук

Персик

Появившись в России в 16 веке, персик завоевал миллионы сердец. В Венгрии его называют «фруктом спокойствия» — за содержание витаминов группы В и магния, положительно работая на благо нервной системы. Клетчатка помогает ЖКТ, а провитамин А полезен для глаз. Добавим к этому антиоксиданты и минеральные вещества – и витаминный коктейль готов.

При выборе советуем обратить внимание:

Кожица без вмятин, впадин

Бархатистость покрова

Упругость, форма

Оттенки покрова не должны быть очень яркими

Дыня

Первые упоминания об этой ягоде зафиксированы в эпоху Древнего Египта, а лидером на сегодняшний день (по выращиванию) является Китай – где все части дыни, от листьев до семян, используются в традиционной медицине. Помимо этого, выявлено содержание витаминов группы С и Р, а также магний, калий и железо.

При выборе советуем обратить внимание:

При ударе ладонью по фрукту – глухой звук

На том месте, где лежал плод – одно более светлое пятно (в отличие от основного цвета)

Спелая дыня должна пружинить, если сдавить двумя руками

Невидимый враг

Нитраты и пестициды – основные факторы, которые занимаются «импортозамещением» — витаминов на вредные вещества.

Почва получает нитраты в виде удобрения, что способствует быстрому созреванию фруктов и овощей, увеличению урожая. Основная составляющая этого вещества – соли азотной кислоты – так же незаменимые для любого живого организма. Но! В определенной пропорции. Опасность заключается в переизбытке нитратов – а фрукты и овощи имеют накопительные свойства, впитывая соли в качестве прикормки (норма – 3,7 мг на 1 кг). Основные последствия для человека – кислородное голодание и отравление.

Пестициды – препараты химического или биологического происхождения, функционал которых заключается в защите растений от вредителей и болезней. Как и у нитратов – здесь главное не превысить допустимую норму потребления, иначе это может привести к отравлению в различных формах.

Дабы обезопасить себя от негативных последствий, стоит придерживаться следующих правил:

Приобретайте сезонные фрукты и овощи;

Промывайте продукты тщательно под проточной водой (можно отмачивать на пару минут в растворе со столовым уксусом, солью);

Удаляйте кожуру;

Отдавайте предпочтение покупке у проверенных продавцов (должно быть наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции);

Дополнительно к обработке от нитратов:

Места накопления азотной кислоты – «вершки», «корешки» и кожица – необходимо срезать