ВКС России ударили по пункту временной дислокации ВСУ мощными бомбами

Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в городе Красноармейске. Для атаки были использованы мощные авиабомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Пункт дислокации одного из подразделений 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ был обнаружен в промышленной зоне населённого пункта. После разведывательных мероприятий по цели был нанесён авиаудар.

Успешное поражение объекта было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Напомним также, что в ночь на четверг, 28 августа, российские войска нанесли массированный удар по территории Украины.