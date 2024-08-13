VK запустил бесплатную платформу для репетиторов и учеников

Холдинг VK представил новую бесплатную платформу VK Tutoria, предназначенную для организации онлайн-занятий с репетиторами. Об этом сообщает РБК.

VK Tutoria объединяет различные сервисы VK, делая процесс обучения более удобным. Он включает в себя календарь и напоминания о занятиях, заметки и хранилище файлов, интерактивную доску для совместной работы, видеосвязь через «VK Мессенджер» и «VK Звонки». На данный момент платформа не ограничивает количество учеников, занятий и предоставляется бесплатно. В дальнейшем планируется ввести монетизацию по подписке.

Эксперты отмечают стабильно высокий спрос на онлайн-обучение, особенно в сфере иностранных языков и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. По мнению аналитиков, основной проблемой для платформы может стать недостаток репетиторов, готовых работать онлайн.