Вторник, 13 августа, 2024

VK запустил бесплатную платформу для репетиторов и учеников

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Холдинг VK представил новую бесплатную платформу VK Tutoria, предназначенную для организации онлайн-занятий с репетиторами. Об этом сообщает РБК.

VK Tutoria объединяет различные сервисы VK, делая процесс обучения более удобным. Он включает в себя календарь и напоминания о занятиях, заметки и хранилище файлов, интерактивную доску для совместной работы, видеосвязь через «VK Мессенджер» и «VK Звонки». На данный момент платформа не ограничивает количество учеников, занятий и предоставляется бесплатно. В дальнейшем планируется ввести монетизацию по подписке.

Эксперты отмечают стабильно высокий спрос на онлайн-обучение, особенно в сфере иностранных языков и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. По мнению аналитиков, основной проблемой для платформы может стать недостаток репетиторов, готовых работать онлайн.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Священник рассказал, когда ожидать конец света

В Пронском районе прошла встреча с членами семей участников СВО

На детской площадке в Рязани заметили эксгибициониста

Стариков ждет смерть. Появились кадры эвакуации из Курской области

ВСУ делают живой щит из двух тысяч захваченных курян, заявил эксперт

Марат Султанов назначен советником губернатора Рязанской области — Рязинформбюро

СМИ: жителей Волгограда терроризирует странная женщина

Пассажирка пострадала в ДТП на Восточной окружной дороге Рязани

Высмеявший Галкина* россиянин хотел подарить ему резиновый половой орган

Манипуляторши, ревнивицы и королевы драмы: самые невыносимые жёны по знаку Зодиака

В Ленобласти поймали мигранта после секса с мальчиком

В Москве ищут двух мужчин, повесивших плакат с призывом к ВСУ